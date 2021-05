A luta continua em prol do Meio Ambiente

O vereador Edson Quinto tem um histórico de batalhas em prol do Meio Ambiente, diante das diversas experiências em sua posição de representante do povo e da cidade de Volta Redonda, destacando seu empenho e vitória junto com a população para que a vontade do povo prevalecesse, o vereador unido as comunidades de Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Candelária, São Luiz, bairros vizinhos e inúmeros representantes da sociedade, lutou contra a instalação do CTR (lixão) no bairro Santa Cruz e preocupado com a preservação da área urbana e com os direitos do cidadão criou a Lei 4762/2011 – que proíbe a instalação de CTR (Lixão) num raio inferior a 5 Km das área urbanas do nosso município.

Na primeira quinzena de maio/2021 protocolou, pessoalmente, um Ofício ao Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto- SAAE/Volta Redonda, onde pede atenção especial ao Rio do Peixe referente ao andamento do convênio entre o Órgão e a AGEVAP – Agência do Rio Paraíba do Sul, e explica a finalidade e a importância do trabalho que será realizado, além remover o esgoto lançado no córrego e recolher todo o material, será encaminhado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Bairro Santa Cruz, há estudos que com a conclusão da obra haverá um aumento significativo cerca de 5% do tratamento de esgoto do município.

Agora, ainda no mês de maio, Edson Quinto é autor de um Requerimento, já protocolado na Divisão de Expediente da Câmara Municipal de Volta Redonda, e aprovado pelos seus pares em sessão Plenária, quando solicita a criação de Comissão Especial Temporária para Analisar, Estudar e Atualizar o Código Ambiental do Município, detalhando que sejam convidados para composição dessa Comissão, os seguintes Órgãos: Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SMMA, INEA, Ministério Público Federal e Estadual, Universidades, OAB, ACIAP, Comitê de Bacias, Sociedade Civil e organizada, assim como aos interessados pelo tema. Salientando em seu argumento que o documento adotado foi composto em 2008, através da Lei 4.438 e que sofreu algumas alterações, mas a última foi em 2017 na Estrutura do SMMA pelo Decreto 14.755. Para o parlamentar a necessidade em adequar as Políticas Ambientais em função do equilíbrio, é também garantir o atendimento às demandas da população que rogam pela despoluição, limpeza com o alvo de desfrutar de locais em boa conservação e condições de uso.

Edson endossa que nunca se viu distantes dessas batalhas, acredita ser da sua própria natureza de cuidar da preservação, e garantir Leis que complementam as Políticas Públicas, acreditando na força da população em continuar confiando em sua representatividade como vereador, e ainda em restabelecer aos cidadãos condições dignas de viver em ambiente sem riscos à saúde e com a verdadeira qualidade de vida com Leis atuais que ofereçam ao homem e a natureza tudo de melhor.