Quem utilizar as vagas de forma indevida poderá ter o veículo rebocado

A partir desta segunda-feira (24), a Guarda Municipal de Barra Mansa inicia a atuação dos reboques como forma de controle para o uso indevido de vagas de estacionamento exclusivas. A medida visa garantir o direito daqueles que precisam dos espaços para facilitar sua mobilidade, como também para carga e descarga de produtos. As equipes percorreram as ruas do Centro.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a iniciativa. “Após muitas reclamações de que alguns motoristas não respeitam as vagas de deficientes, carga e descarga, faixa de pedestre, etc, foram instaladas novas placas indicativas. Foi feita campanha educativa e essa semana começará a atuação dos reboques. Somente serão rebocados os carros que estiverem na condição irregular. Para não ser rebocado é só respeitar a legislação de trânsito. Peço encarecidamente que respeitem a sinalização. Depois que for rebocado, não adianta dizer que parou só um minutinho”.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, apontou a necessidade de a população respeitar as vagas exclusivas. “O nosso objetivo com essa ação é garantir o direito das pessoas, principalmente os idosos e os deficientes, que sofrem tanto com as vagas que estão sendo ocupadas irregularmente aqui no centro da cidade. Também quero destacar a importância de respeitar as vagas que estão em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro. É grande o número de vagas que as pessoas não estão respeitando, por isso são necessárias ações como essa para coibir as irregularidades”.

O município tem realizado ações de conscientização no trânsito, como as campanhas “Estacionamento Consciente”, que visa regular o uso das vagas do estacionamento rotativo, principalmente na área central do município, seguindo as determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o “Maio Amarelo”, que busca chamar a atenção da sociedade para que aumentem os cuidados no trânsito, a fim de que os números de acidentes sejam significativamente reduzidos. Fotos: Chico de Assis