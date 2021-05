Canário, ex-jogador do Vasco e Barra Mansa, morre aos 78 anos

José Geraldo Alves, o Canário, e 78 anos, ex-lateral esquerdo do Vasco da Gama, Barra Mansa, morreu no sábado vítima de um câncer no esôfago. Canário, que nasceu na cidade de Passa Vinte (MG), veio para Barra Mansa ainda muito jovem.

Canário vestiu as camisas do Vasco da Gama, Bonsucesso, Barra Mansa, Royal e Barbará, por onde encerrou a carreira. Pelo Leão do Sul, atuou profissionalmente entre os anos de 1965 a 1969, quando fez parte de várias conquistas, incluindo os títulos da Copa Vale do Paraíba de 1965, 1967 e 1968.

Atuando pelo Vasco, sagrou-se bicampeão do Campeonato Carioca de aspirantes e, no Bonsucesso, realizou excursões pela África e pela Europa. Canário era irmão de Luizinho, outro grande jogador do Barra Mansa, e filho de Geraldo Maximiano Alves, um dos técnicos mais vencedores da história do clube.

Os torcedores do Barra Mansa se solidarizam com a família e com os amigos de Canário.