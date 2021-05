Reunião sobre abertura dos postos do INSS e da Receita Federal aconteceu na Aciap-BM

A falta de uma agência da Receita Federal e o fechamento do posto de atendimento do INSS, em Barra Mansa, tem causado problemas e dificultado a vida de quem precisa passar por perícia ou resolver situações cadastrais. Preocupado com essa dificuldade que a população tem enfrentado, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se colocou à disposição para ajudar na retomada desses atendimentos em Barra Mansa. O compromisso foi firmado durante reunião na Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviço de Barra Mansa (Aciap-BM) com o presidente, Matheus Gattás Alves da Silva, o vice-presidente, Tadeu D’arc, os diretores Manoel Duarte e Rodrigo Araujo, além dos vereadores Luciana Alves, Casé e Paulo da Gráfica.

– Barra Mansa merece ter uma agência da Receita Federal e precisa ter o posto de atendimento do INSS reaberto. Infelizmente, a pandemia tem gerado um grande problema para os serviços públicos. Muitos funcionários precisaram ser afastados dos serviços por terem mais de 60 anos ou comorbidades. Isso afeta, diretamente, os setores que prestam atendimento à população. Ainda assim, não é justificativa para as pessoas, que necessitam de atendimento, serem prejudicadas. Já estou em conversa com os assessores e a superintendência do INSS para resolvermos esse problema – afirmou o deputado.

Para a abertura da agência da Receita Federal na cidade, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esclareceu que, de acordo com a superintendência do órgão federal, uma das possibilidades seria uma parceria com a prefeitura, que cederia o espaço físico para abrigar a estrutura da Receita.

– Estamos empenhados em facilitar a negociação para termos a agência da Receita Federal em Barra Mansa. Estou me comprometendo a falar com o prefeito e analisarmos uma maneira de viabilizar isso – declarou o vereador Paulo da Gráfica, que também teve o apoio dos vereadores Casé e Luciana Alves.

Essa foi uma primeira reunião para esclarecer as necessidades e, agora, continuam as tentativas de encontrar soluções para que os serviços possam ser realizados o quanto antes em Barra Mansa, com a abertura e reabertura dos postos de atendimento.

– Agradecemos o empenho do deputado Furtado em já buscar informações e marcar conversas com os responsáveis para trazer uma resposta para a nossa entidade. Precisamos que esses problemas sejam resolvidos. Agora sabemos que podemos contar com nosso deputado federal para nos ajudar – declarou o presidente da Aciap. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa