Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã desta segunda-feira o restaurante Casa do Fritz, localizado na Avenida das Mangueiras, no distrito de Penedo, em Itatiaia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo antes que atingisse outras partes do restaurante. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão apuradas. Foto: Redes sociais