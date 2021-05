Um motociclista, que não foi identificado, morreu na manhã desta segunda-feira, ao colidir contra um carro na BR-101 (Rodovia Rio Santos), no trecho que passa pelo bairro Ariró, em Angra dos Reis.

A colisão foi contra um Fiat Siena e o motociclista foi projetado há vários metros do local do acidente. A vítima morreu no local. Segundo testemunhas, os dois ocupantes do veículo não ficaram feridos. A perícia foi acionada para o local para tentar chegar as circunstâncias do acidente.