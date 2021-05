Prefeito Rodrigo Drable assina homologação de concurso público

Convocação de aprovados se dará mediante a necessidade do município

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, homologou na tarde desta segunda-feira (24), o resultado do Concurso Público realizado pela Prefeitura, no dia 22 de novembro de 2020. A assinatura do documento ocorreu no Parque Municipal Natural de Saudade, nas presenças dos secretários de Administração, Gabriel Ramos Resende, e de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e dos vereadores Jefferson Mamede e Paulo Sandro.

O chefe do Executivo desejou sucesso aos novos servidores. “Espero que tenham uma experiência muito positiva à frente da nova função e que tragam no coração o desejo de se dedicar ao crescimento e desenvolvimento da nossa cidade”, destacou.

Os aprovados serão convocados, segundo informações do secretário de Administração, conforme a carência do município. “O concurso vai preencher 1.081 vagas, mediante a necessidade de preenchimento do nosso quadro de funcionários. Em razão da pandemia da Covid-19, algumas convocações não serão feitas de imediato tendo em visto a diminuição das demandas de serviços”, destacou Gabriel Resende.

O vereador Jefferson Mamede disse da sua satisfação em acompanhar o processo seletivo. “Barra Mansa teve em sua história recente, um concurso fictício, que prejudicou os candidatos e a própria administração pública. É muito bom verificar a seriedade e a condução desse processo realizado na atual gestão”.

Já o vereador Paulo Sandro parabenizou o prefeito Rodrigo Drable pela lisura do concurso e a geração de novas oportunidades de emprego.

O concurso público de Barra Mansa teve como banca organizadora o Instituto Acesso e tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos. O termo de homologação será devidamente publicado no Boletim Oficial do Município nesta terça-feira, dia 25. Fotos: Chico de Assis