“Semana do Brincar – Brincadeiras de todo o mundo” acontecerá nos períodos da manhã e tarde, de 24 a 28 de maio, na página do Facebook da Prefeitura de Resende

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, prepara para a próxima segunda-feira, dia 24, a “Semana do Brincar – Brincadeiras de todo o mundo” com diversas atividades voltadas principalmente para os estudantes da rede municipal de ensino. A programação com vídeos começará na segunda, dia 24 e seguirá até sexta-feira, dia 28, às 10h e 15h, na página oficial do Facebook da Prefeitura de Resende.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a “Semana do Brincar” de 2021 irá mostrar brincadeiras e atividades de outros países e culturas. Para esta iniciativa serão divulgados, durante uma semana, vídeos apresentados por professores da rede municipal de ensino explicando sobre brincadeiras infantis conhecidas que vieram de outras culturas do mundo.

– A Semana do Brincar já é desenvolvida há um tempo nas unidades de ensino da rede e devido à pandemia da Covid-19 será feita em formato online, abrangendo a todos os estudantes, com participação inclusive de professores da rede de educação física. Neste ano a Semana do Brincar contará com brincadeiras de outras culturas, demonstrando a diversidade em brincadeiras infantis do cotidiano. As apresentações utilizam materiais simples para que as atividades possam também serem feitas em casa pelas crianças. Vale lembrar que as aulas nas unidades de ensino da rede municipal acontecem em sistema híbrido, sendo feitas de forma presencial e também online – disse a secretária de Educação, Rosa Frech.

Durante a programação da Semana do Brincar também acontecerá o Dia Mundial do Desafio que incentiva a prática de atividades físicas. A data acontece na última quarta-feira do mês de maio, neste ano será no dia 26.