Formação de profissionais envolveu acolhimento e troca de experiências

A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda deu mais um passo na preparação dos profissionais de educação para quando acontecer o retorno das aulas presenciais no município. Nesta semana, foi a vez de os auxiliares de Educação Infantil passarem por uma formação que teve como principal objetivo, promover o acolhimento desses profissionais.

“Além de responder as dúvidas pertinentes ao processo pedagógico, o intuito dessa formação foi acolher com segurança as equipes neste momento de adaptações para todos na educação”, explicou a secretária municipal de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê.

Realizada de forma online pelo Departamento Pedagógico da SME, a formação teve a participação de 378 auxiliares, e foi coordenada pela professora Jane Márcia do Valle Lopes Reis. Ela explica que foram formados auxiliares que atendem as creches, as turmas de período integral, os centros que possuem creche até o segundo período, e também os anexos que tem primeiro e segundo períodos.

“Para esse público-alvo, fizemos um levantamento das necessidades nesse momento de ensino remoto. Iniciamos com acolhimento para que se sentissem envolvidos no processo. Passamos para algumas trocas de experiências de outros auxiliares da rede, conversamos sobre o papel do auxiliar de Educação Infantil dentro das unidades como educador também. E partimos dali para todos os momentos da rotina diária que eles têm com as crianças”, explicou Jane.

Gestores

A SME também já realizou neste mês a Palestra de Acolhimento para as Equipes Diretivas e Pedagógicas das unidades educacionais. O objetivo foi acolher os gestores e suas equipes neste momento, para trabalhar os sentimentos que envolvem o retorno ao trabalho dentro das unidades educacionais. Foto: Divulgação Secom/PMVR