O Maio Amarelo é considerado o mês da prevenção de acidentes de trânsito. Em Volta Redonda, a campanha educativa está sendo realizada na Avenida Adeodato Pires com a Radial Leste, na rotatória do bairro Niterói. Ela teve início nesta semana e vai até a próxima segunda-feira (31). Um carro, com a lataria amassada, e um boneco de plástico, ao lado de uma moto caída, encenam a ação de conscientização no trecho.

Segundo o comandante da GMVR, João Batista dos Reis, a ação tem como objetivo alertar os motoristas a manter atenção na direção e respeitar a sinalização, além de trafegar com o veículo em boas condições. “É para impactar. O motorista precisa saber que se desrespeitar as leis de trânsito está sujeito a um acidente grave ou até fatal. Tivemos um na segunda-feira (24) na Ponte Alta e outro no fim de semana, no Jardim Amália II, no trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira). São muitos acidentes provocados por pessoas não habilitadas, uso de veículos em mau estado de conservação ou a ingestão de bebidas alcoólicas”, lamentou o comandante.

Durante a ação, a Guarda Municipal está parando motociclistas e motoristas para verificar os documentos e as condições dos veículos. “Apesar de termos escolhido este trecho para realizar o ato educativo é importante ressaltar que estamos fiscalizando em toda a cidade. Se o motorista estiver devidamente regularizado, ele receberá um elogio de nossos agentes, e seguirá em paz. Caso contrário, se alguém for flagrado sem habilitação, sem placa, ou outra coisa do tipo, removeremos ao Depósito Público”, afirmou.

– Respeitando a velocidade, as placas de trânsito e as sinalizações, a chance de acontecer um acidente é mínima -, concluiu o comandante.