Um caminhão carregado com sucatas tombou na manhã desta terça-feira, por volta das 7h25min, sentido Volta Redonda, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí. O motorista do caminhão, de 34 anos, ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros esteve no local e retirou a vítima que foi levada para a Santa Casa, de Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o trânsito ficou totalmente interditado para limpeza da pista que foi feito pela Kinfra, concessionária de administra a rodovia.

Uma das opções para evitar ficar parado na pista é entrar no km 269, no bairro Ponte Preta. Neste caso, a PRF não recomenda para veículos de carga.