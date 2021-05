Um casal, ele (condutor) de 29 e ela (carona) de 36 anos, que estava em um Fiat Palio (Barra Mansa), ficou ferido em uma colisão com uma Van, no início da tarde desta terça-feira, por volta da 14 horas, no km 298, da BR-393, Rodovia Lúcio Meira, no trecho que corta o município de Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o casal teve ferimentos leves. Eles foram socorridos por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Santa Cecília (antigo Vita), em Volta Redonda. O condutor da Van não sofreu ferimentos.