Farmácia é assaltada no bairro Aterrado

Uma farmácia foi assaltada na noite de segunda-feira, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O criminoso abordou o funcionário e anunciou o assalto. Ele levantou a blusa e mostrou a arma de fogo. Segundo ele, o bandido era branco, tinha tatuagem em uma das mãos e usava roupa com capuz cinza. Segundo a vítima, foram levados quase R$ 1 mil do estabelecimento.

Assim que terminou a ação do criminoso, um funcionário acionou para Polícia Militar, informando o ocorrido. Câmeras de segurança da farmácia podem ajudar a polícia a encontrar o criminoso. O caso foi registrado na delegacia.