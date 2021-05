Homem leva facadas da sua mulher no bairro Santa Cruz

Um homem, de 43 anos, levou várias facadas na madrugada desta terça-feira, num apartamento da Avenida Major Aníbal, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Segundo a vítima, a sua mulher, de 39 anos, foi a autora das facadas. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista, com ferimentos no peito, nos braços e com uma faca cravada na canela.

Segundo a vítima, o ataque ocorreu durante um desentendimento com a mulher que se apresentou aos policiais militares, dizendo que estava sendo agredida pelo marido e que usou a faca para se defender.

A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia, onde foi ouvida e liberada em seguida. Ela será ainda ouvida.