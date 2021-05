Policiais civis da 93ª DP, comandados pelo delegado titular Edézio Ramos, com apoio de policiais militares do 28º BPM prenderam nesta terça-feira, um homem, de 29 anos, acusado de ter cometido um crime em 16 de setembro de 2020, contra a sua companheira, na época com 21 anos, na Rua Ubá (Grande Oriente), no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, por feminicídio, contra a sua companheira Krysna Evellyn Rosa Antunes, na época com 21 anos, desferindo contra a vítima diversos tiros dentro da casa onde moravam no bairro Belmonte.

Segundo o delegado, a testemunha foi à própria mãe do autor que chegou a declarar que o casal brigava muito e o crime foi motivado por ciúmes. O acusado foi preso dentro da mesma residência, onde atualmente estava morando com uma adolescente de 17 anos. A irmã do acusado franqueou a entrada na residência onde o acusado foi preso.