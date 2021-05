Polícia Militar apreende espingarda no bairro Belvedere

Policiais militares apreenderam no final da noite de domingo, por volta de 23h45min, depois de uma denúncia anônima, uma espingarda calibre 32, marca Choke, com quatro munições (CBC), na Rua Alfredo Mendes Pereira, no bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima dava conta que suspeitos entraram em uma área de mata como um saco cheio e saiu como o mesmo vazio, o que levantou suspeita do denunciante.

Os policiais foram até o local, mas não encontraram os suspeitos. A arma e munições foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.