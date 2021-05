PRF recupera carro roubado na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda por volta das 23 horas, de segunda-feira, quando depararam com um veículo VW Gol (preto), com placa de Belo Horizonte (MG), no acostamento, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante aproximação do veículo os agentes perceberam que a lateral direita apresentava avarias causadas por uma colisão recente. Os policiais rodoviários federais tomaram conhecimento que um policial militar havia entrado em contato o os agentes do Porto da PRF, em Floriano, comunicando que sua amiga havia sofrido uma tentativa de assalto nas proximidades, por dois suspeitos armados que estavam em um VW Gol.

A informação dava conta que os suspeitos jogaram o carro contra o dela com a intenção de praticar o roubo. A mulher conseguiu acessar o retorno e chegou até o posto de combustível do outro lado da pista, evitando o assalto. Em segurança, a mulher fez contato com o policial reformado que entrou em contado com os agentes no Posto da PRF, no distrito de Floriano.

A vítima da tentativa de assalto preferiu não aguardar a chegada da PRF e deixou o local. Desta forma, os policiais verificaram que o veículo abandonado seria o utilizado na tentativa de assalto. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa no veículo foi constatado se tratar de um clone, sendo na verdade um veículo VW/GOL, cor preta, emplacado em Bananal (SP), com registro de roubo em 15 de maio 2021, em Resende. Ocorrência apresentada na 89ª DP de Resende para registro da recuperação do veículo roubado.