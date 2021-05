Casa pega fogo na Boa Sorte, em Barra Mansa

Uma casa pegou fogo na manhã desta quarta-feira, na Rua Leonísio Sócrates Batista, nas proximidades da Igreja Católica, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Segundo informações de moradores das proximidades da Padaria Boa Sorte, um homem ficou ferido.

Ele foi retirado por vizinhos com a casa em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo já foi controlado. A informação é que no local funcionava um centro social, que está abandonado, mas tem sido habitado por usuários de drogas. Na casa não havia mais ninguém, além do homem que foi retirado por moradores com queimaduras provocadas pelo fogo. Foto: Ivam/Rural

Informações: Fala Cidade/Tico Balanço – Rádio Cidade do Aço