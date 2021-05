Homem é esfaqueado no bairro Açude

Um homem de 27 anos foi ferido com um golpe de faca na barriga na noite de terça-feira (25), em uma residência na Avenida Francisco Antônio Francisco, no bairro Açude, em Volta Redonda. Segundo as primeiras informações, o caso ocorreu após um desentendimento familiar.

O suspeito, que estava completando 59 anos, foi flagrado com a faca pelos policiais. Ele alegou que estava se defendendo da vítima, que estaria o ameaçando. A faca foi apreendida.

A vítima foi levada ao Hospital São João Batista com ferimento leve na barriga. Depois, ela, o suspeito e uma testemunha foram levados para a delegacia de polícia da cidade. Após serem ouvidos, os três foram liberados.