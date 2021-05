Mudança no cronograma do processo seletivo

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, devido à quantidade do número de inscritos até o momento, houve alteração no cronograma do processo seletivo que visa a contratação de 173 novos profissionais.

A avaliação curricular será prorrogada até sexta-feira, dia 28. Já o resultado preliminar será divulgado até segunda-feira, dia 31 de maio. A interposição de recursos deve ser apresentada das 14 horas às 23h59 do dia 31 de maio. O julgamento dos recursos será efetuado do dia 1º ao dia 02 e a divulgação do resultado final às 17 horas do dia 04 de junho.