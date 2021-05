Resende recusa propostas da Série A e B por volante João Felipe

Recentes investidas vieram de Botafogo, Red Bull Bragantino e mais dois clubes; Resende tem interesse somente em venda do jogador, que já tem passaporte para se apresentar ao Lyon

O Resende vem recebendo sondagens e propostas pelo volante João Felipe, de 19 anos, que disputou o Campeonato Carioca pelo clube em 2020 e 2021. As propostas, até então, no entanto, não agradaram a direção do Gigante do Vale, que tem interesse somente na venda imediata do atleta aguardado pelo Lyon.

João Felipe chegou ao Resende em 2018, aos 16 anos, e já mostrou que seria uma das grandes joias do clube. Com o tempo, se transformou em um dos destaques da equipe principal ainda aos 19 anos. Com contrato profissional assinado atualmente até 2025, ele estreou pela equipe principal em 2020 e se destacou no estadual de 2021, marcando dois gols, incluindo o único da vitória no derby regional contra o Volta Redonda.

Neste momento, João Felipe treina no CT Pelé Academia junto à equipe sub-20, que disputa o estadual da categoria. Ele já esteve em campo nas duas primeiras rodadas da competição como titular.

João Felipe já tem passaporte e, se não fosse a pandemia e o fechamento das fronteiras da União Europeia, já teria se apresentado ao Lyon, parceiro oficial do Resende, ainda em 2020. Em território francês, João Felipe passará por um período de testes para se juntar ao clube. Somente uma proposta de compra imediata pelo jogador, no entanto, interessa ao clube e pode atravessar a ida ao Olympique Lyonnais.

Propostas por João Felipe

Nos últimos meses, pelo menos quatro grandes clubes tradicionais do Brasil procuraram o Resende ou fizeram proposta oficial por João Felipe. Vasco e Athletico-PR, além do Botafogo que teve uma proposta recusada recentemente. A última proposta veio do Red Bull Bragantino, que demonstrou interesse no empréstimo com valor fixado na compra do jogador. O Resende, no entanto, esclarece que não tem interesse neste tipo de negócio. Somente a venda imediata interessa ao clube.

É válido lembrar que o Lyon, parceiro oficial do Resende e da Pelé Academia, possui prioridade nas negociações envolvendo atletas revelados no clube. A parceria é um reforço importante no projeto de formação de atletas implantado recentemente no Resende através da Pelé Academia, que agregou uma metodologia aliada a uma estrutura de qualidade, gerando um cenário propenso para a formação de novos craques do futebol brasileiro.