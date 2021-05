Rexton Hotel se instala em Barra Mansa

Empreendimento tem previsão para ser inaugurado no início do segundo semestre deste ano

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia de Barra Mansa deu mais um passo para a consolidação de 50 novas vagas de empregos diretos e o fomento ao turismo de negócios e afins. Trata-se da inauguração do Hotel Rexton, prevista para o início do segundo semestre deste ano.

Esta semana, os secretários de Desenvolvimento, Bruno Paciello; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo; e de Finanças, Leonardo Ramos, se reuniram com o empresário Álvaro Dexter para tratar do funcionamento do novo empreendimento, que está sendo instalado próximo ao Clube Recanto, na Bocaininha.

Segundo Paciello, apesar da pandemia da Covid-19, a ocupação da rede hoteleira de Barra Mansa de segunda à sexta-feira é de 100%. “São cidadãos que vêm à cidade tratar de negócios. Queremos oferecer também a este público conforto, qualidade, confiabilidade, cordialidade e segurança”, destacou.

Os secretários de Finanças e de Meio Ambiente ressaltaram que o novo empreendimento é resultado da integração entre os serviços oferecidos pela administração municipal. “A geração de empregos e a atração de novos investimentos requerem celeridade na tramitação dos processos e comunicação integrada entre os diversos setores. Desta maneira, atendemos as necessidades do empresário, fomentamos a economia e geramos empregos”, destacaram.

O Rexton Hotel terá 113 apartamentos. Inicialmente 36 unidades serão disponibilizadas para hospedagem. Álvaro Dexter detalhou o empreendimento. “Escolhi estrategicamente o local por conta da proximidade com a Rodovia Presidente Dutra e a facilidade de acesso ao trecho Rio-São Paulo. Outro fator, é que ali não existe o ruído dos trens. Morei em Barra Mansa por 10 anos e identifiquei esta deficiência na rede hoteleira. A minha vida toda atuei neste segmento, inclusive com hotel instalado na cidade de Volta Redonda. Estou muito satisfeito com essa nova unidade, que incrementará indiretamente outros setores do comércio, como panificação e confeitaria, supermercados e hortifruti”, concluiu o empresário. Fotos: Divulgação