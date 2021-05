Sindicato da Construção Civil inicia campanha salarial da categoria

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região realiza nesta quinta-feira, dia 27, uma assembleia digital para aprovação da pauta de reivindicações da categoria, que será negociada com o sindicato patronal para fechamento da convenção coletiva. A votação acontece das 8 às 18 horas, no endereço eletrônico: votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br, que poderá ser acessado no computador ou no celular.

A convocação foi feita através de edital, publicado na última segunda-feira (24), em jornal com circulação diária. O sindicato também mobilizou trabalhadores, através de distribuição de boletins, em todas as entradas da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na manhã desta quarta-feira (26), e durante o dia em outros pontos da base.

O objetivo foi convocar os trabalhadores (associados ou não) para elaborar e aprovar a pauta, que incluem reajustes de salários, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), cesta básica, ticket-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, entre outros itens.

O presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, comenta que essa campanha salarial não será diferente dos últimos anos, pois o cenário de crises política, econômica e social e de pandemia, reflete diretamente nas negociações de acordo e convenções coletivas.

– Garantir os reajustes e os benefícios para o trabalhador exige muito trabalho e esforço, diante de tantas dificuldades. Mas continuamos apostando que a negociação coletiva ainda é a melhor forma de mobilizar e organizar a categoria para alcançarmos os resultados positivos na convenção coletiva – frisa Sebastião Paulo.

Após acessar o link da votação, o trabalhador deve digitar o seu CPF e o nome da empresa. Ele terá acesso à pauta, ao espaço para registrar outras reivindicações a serem inseridas na pré-pauta e no final confirmar o voto. O trabalhador que tiver dúvidas pode enviar mensagem no WhatsApp da entidade (9 9275-4521) e solicitar o link da assembleia. As informações também estarão disponíveis nas redes sociais: facebook.com/sindicatocivilvr, instagram.com/sindicatocivilvr ou twitter.com/sindicatocivil.