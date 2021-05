O governo federal trocou a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas em 20 de abril, quando o delegado Leandro Almada da Costa assumiu o cargo de Saraiva, após uma polêmica envolvendo o ministro do meio-ambiente Ricardo Salles.

Para Saraiva, Salles e Mota fizeram um acordo com o setor madeireiro “no intento de causar obstáculos à investigação de crimes ambientais e de buscar patrocínio de interesses privados e ilegítimos perante a Administração Pública”. No documento, o delegado apontou ocorrência dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa.

No fim do ano passado, mais de 200 mil metros cúbicos no valor de R$ 130 milhões de madeira foram apreendidos na Operação Handroanthus. Na época, Salles e Mota fizeram declarações contrárias à operação da Polícia Federal que levou à apreensão, além de defender a aparente legalidade do material e dos madeireiros investigados.