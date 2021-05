O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro participou, na manhã desta quarta-feira (26), da cerimônia de entrega das 17 casas às famílias realocadas em decorrência das obras do Pátio de Manobras, em Barra Mansa. Essa foi uma etapa importante para garantir o andamento das obras, que estão cerca de 60% concluídas e são executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

“A entrega dessas unidades habitacionais representa um passo muito importante na execução das obras. Com a realocação do Pátio de Manobras, teremos o desenvolvimento da mobilidade urbana que certamente beneficiará toda população”, destacou o deputado.

As casas foram construídas em terreno cedido pela União a cerca de 300 metros de onde as famílias residiam. Outras três unidades habitacionais e dois pontos comerciais estão sendo construídos no local. A previsão é que sejam entregues até dezembro, podendo ser antecipada. O investimento para construção dos imóveis foi de R$ 5 milhões provenientes do governo federal. Outras 25 famílias serão indenizadas. O recurso já foi depositado em juízo e está aguardando uma reunião entre o DNIT e o Judiciário para homologação.

“Muitas pessoas contribuíram para que esse projeto do Pátio de Manobras fosse colocado em prática. Deputados, prefeitos, vereadores, entidades…todos foram essenciais nesse processo ao longo dos anos. O prefeito Rodrigo Drable se esforçou muito para conclusão dessa etapa que era essencial para o retorno das obras”, ressaltou Marcelo, mencionando também todo apoio do governador Cláudio Castro e do governo federal.

Além do prefeito e do deputado, também estiveram no evento o diretor de Infraestrutura Ferroviária, Marcelo Chagas; o superintendente regional do DNIT, Robson Loures e outros representantes do departamento; o deputado federal Luiz Antônio Corrêa; o ex-deputado Deley de Oliveira; secretários municipais e vereadores. A cerimônia também marcou a inauguração da passarela Isaías Leite, que dá acesso às casas, e a entrega do galpão do antiga estação Anísio Brás, no bairro Vista Alegre, para onde serão transferidas as operações da ferrovia.

O PROJETO

A realocação do Pátio de Manobras possibilitará a construção de novas avenidas, viadutos e passarelas em vários pontos da cidade. Para isso, será feita uma adequação de 4,84 quilômetros de corredor ferroviário no perímetro urbano; pavimentação de aproximadamente 5,7 quilômetros de vias urbanas; implantação de dispositivos de transposição da faixa ferroviária a fim de eliminar as passagens em nível com o feixe ferroviário.

“A readequação ferroviária será um avanço na mobilidade, pois garantirá mais conforto, fluidez e segurança no trânsito tanto para os motoristas quanto para os pedestres. As áreas centrais da cidade serão mais exploradas, teremos mais vagas de estacionamento e maior fluxo no trânsito”, concluiu.