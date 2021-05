Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na estrada Votorantin à Rodovia do Contorno, no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Segundo populares, o homem levou um tiro na boca e foi encontrado com uma nota de R$10, nas mãos.

A Polícia Militar foi acionada e preservou o corpo até a chegada de um policial civil para fazer a perícia. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda.