Valdemir Ribeiro Alves, conhecido como “Demir Serralheiro”, de 58 anos, foi assassinado a tiros na Rua Domingos Storino, no local conhecido como Furna da Onça, no bairro Cabral, em Resende.

O corpo, depois de periciado, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. No mesmo local policiais militares depararam com uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendendo outro homem, de 47 anos, que havia sido baleado Ele não corre risco de vida.