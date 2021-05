Infraestrutura realiza dragagem de córregos em Volta Redonda

Equipes limparam entroncamento entre Cafuá e Brandão no bairro Siderópolis

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realizaram nesta semana a dragagem do entroncamento do córrego Cafuá com o córrego Brandão, no bairro Siderópolis. O trabalho atende a demanda recebida pela secretaria e faz parte do cronograma de serviços de limpeza e manutenção pelos bairros.

As equipes estão dragando as laterais do córrego, onde foram encontrados troncos de árvores caídos e que estavam obstruindo o fluxo de água. Foi necessária a utilização de uma retroescavadeira. Também foi feita a remoção de entulho jogado no local e o serviço contou com apoio de um caminhão.

“Mapeamos e definimos um cronograma para atender áreas que demandam urgência, realizando ações específicas. Os esforços estão intensificados para manter nossa cidade limpa”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles.

Vila Rica/Três Poços – Outro local que já recebeu esse tipo de serviço neste ano foi o Córrego Três Poços, no bairro Vila Rica-Três Poços. As equipes fizeram a dragagem no trecho ao lado da Rua 9, próximo ao Instituto Médico Legal (IML).

Desde o início do atual governo, a prefeitura, por meio da SMI, tem realizado mutirões de limpeza e manutenção, removendo mais de 21,5 mil toneladas de entulhos que foram removidos de ruas, terrenos e outras áreas públicas. Fotos: divulgação Secom/PMVR.