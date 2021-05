O cantor e compositor Nelson Sargento morre aos 96 anos

O compositor e cantor Nelson Sargento, de 96 anos, morreu nesta quinta-feira, por volta das 10h45min, no Inca (Instituto Nacional de Câncer) após testar positivo para Covid-19. O sambista estava internado desde o dia 21 de maio.

Sargento foi vacinado contra Covid no dia 31 de janeiro, em uma cerimônia no Palácio da Cidade, quando o prefeito Eduardo Paes deu início a campanha de vacinação para a terceira idade no Rio. Mesmo após ter recebido as duas doses, Sargento foi infectado.

Ele deixa a mulher, Evonete Belizário Mattos, e os seis filhos biológicos (José Geraldo, Fernando, Léo, Marcos, Ricardo e Ronaldo), além de Rosemere, Rosemar e Rosana, que adotou.