PM cumpre mandado de reintegração de posse expedido pela Justiça

Policiais militares do 28º BPM, com apoio do 37º BPM (Resende) e do 10º BPM, de Barra do Piraí, cumpriram um mandado de reintegração de posse à empresa Mape Incorporação e Empreendimentos, de um terreno que pertence a Cimento Tupi, na manhã desta quinta-feira, de uma área que fica entre Barra Mansa e Volta Redonda, na Avenida Presidente Kennedy.

A ordem judicial foi assinada no último dia 19 pela juíza da 3ª Vara Cível de Barra Mansa, Flávia de Melo Balieiro Diniz. A ocupação ocorreu em janeiro deste ano. O terreno fica no Getúlio Vargas (Barra Mansa) e Jardim Belmonte (Volta Redonda)

As famílias tiraram os seus pertences e os barracos foram destruídos. As pessoas alegaram que não tem onde morar e nem condições de pagar aluguel devido à crise econômica agravada pela pandemia. Fotos: Redes sociais