Policiais militares do Serviço Reservado da PM (P2) apreenderam na tarde de quarta-feira, 14.595 pinos de cocaína, que renderiam aos traficantes quase R$ 213 mil, na Servidão Marapim, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Os agentes receberam uma informação e deram o flagra. Foram apreendidos10.640 pinos que seriam vendidos a R$ 20, 1,4 mil pinos de R$ 15 e 2.555 pinos de R$ 5. Foto: Polícia Militar