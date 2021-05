Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa realiza treinamento de combate a incêndio

Com chegada da semana do meio ambiente, ação visa conscientizar a população sobre os perigos de atear fogo

Nesta sexta-feira, 28, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa deu continuidade à segunda etapa de treinamento do programa de brigada voluntária do município. A ação aconteceu no terreno do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) e teve o propósito de capacitar os participantes para o combate a focos de incêndios florestais e explicar a importância da preservação do meio ambiente para a redução de emissão de gás carbônico na atmosfera, na proteção da fauna e da flora.

O programa tem o apoio do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), do UBM, do Corpo de Bombeiros através do Sétimo Grupamento Militar de Barra Mansa, da Defesa Civil Estadual através da REDEC Sul I, Defesa Civil Municipal e outras instituições como Tiro de Guerra e Saint-Goban, que têm mostrado interesse em participar da iniciativa.

Na parte da manhã, o treinamento foi ministrado pelo Senar, através do Sindicato Rural, e teve duração de oito horas. Durante esse tempo, os brigadistas voluntários aprenderam sobre a questão teórica de combate a incêndio florestal. De tarde, aconteceu a aula prática com um combate e extinção de fogo. Após esse momento, foram realizadas mais duas etapas de treinamento junto ao Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil com os aprovados que estão interessados em fazer parte do programa.

O gerente de Unidades de Conservação e Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente, Douglas Muniz, falou sobre a questão das queimadas no município. “Durante o período de seca em Barra Mansa há sempre um acontecimento de queimadas muito grandes. Infelizmente, é um costume da população fazer um montinho de coisas nos fundos de casa e colocar fogo, o que muitas vezes acaba se alastrando até a vegetação de outras áreas”.

Douglas ainda afirmou que a ação procura conscientizar a população. “A partir de segunda-feira, começa a semana do meio ambiente e essa ação serve também como conscientização para que a população não tenha a prática de atear fogo, visto que isso traz malefícios que causam diversos danos ao meio ambiente e a saúde”.

Julia Maria Maia, Guarda Civil na função de Guarda Ambiental, esteve presente no treinamento e falou sobre a aprendizagem. “Há dois anos eu tenho experiência com fogo e comecei neste curso para ajudar o meu município. Hoje aprendemos sobre técnicas de combate, aceiro que é uma forma de prevenção, questão de fumaça e sobre como ela pode favorecer na identificação das chamas”.

