Um engavetamento envolvendo três veículos na tarde desta sexta-feira, deixou uma pessoa ferida no km 306, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O condutor de uma caminhonete Fiat/ Fiorino teve que reduzir a velocidade devido ao trânsito congestionado no local. Um Fiat Siena, que vinha atrás, conseguiu frear a tempo, mas o condutor de um Chevrolet Agile, não conseguiu frear e colidiu na traseira do Siena, que foi projetado contra o Fiorino.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira do Agile, esposa do condutor, estava sem o cinto de segurança. Ela foi projetada contra o para-brisa sofrendo ferimentos na cabeça. A vítima foi socorrida por uma equipe do Resgate da Nova Dutra e levada para o Hospital de Emergência, em Resende.