Ato de vandalismo é cometido contra Igreja Católica, em Barra Mansa

Um homem, que não foi identificado, cometeu um ato de vandalismo na noite de quinta-feira, por volta das 20 horas, contra a Matriz de São Sebastião no Centro de Barra Mansa.

Um homem arrancou a cruz que estava afixada na entrada principal da igreja e bateu violentamente contra a porta, provocando danos a paróquia.

A cruz foi colocada na porta da paróquia em 1º de Janeiro deste ano, para fazer memória aos mortos pela Covid-19 do município. Além de quebrar a cruz, ele danificou a porta. O ato viralizou e o padre Renê, usou as redes sociais para lamentar o ocorrido.

– Acabamos de receber a notícia de que uma pessoa teria se apossado da cruz que estava na frente da igreja desde o início de 2021, para fazer memória aos mortos da Covid-19 do município. Essa pessoa pegou a cruz e bateu contra a porta principal da Matriz, numa ação que aparentemente visava entrar na Matriz. A cruz se encontra totalmente destruída. Suas mensagens jogadas sobre o calçamento. Quem nos avisou foi uma paroquiana vizinha, aqui da Matriz de São Sebastião, de Barra Mansa. Vamos agora tomar as providências recolher esses paus da cruz para que não sirva de outro atentado contra a nossa igreja. Vamos tomar as providências cabíveis, Padre Renê. Boa noite! – lamentou o padre da paróquia do município.