Furban realiza nove obras de melhorias em Volta Redonda

Construção de contenções e reparos visam mais segurança nos bairros; Ainda estão previstas outras sete intervenções

Os investimentos em obras de melhorias têm sido intensificados pela Prefeitura de Volta Redonda nesses primeiros cinco meses do atual governo. Através do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), nove obras estão em andamento e outras sete tem previsão de começarem até o mês que vem. São mais de R$ 330 mil que estão sendo investidos em espaços públicos para trazer mais segurança e qualidade de vida para a população.

“Temos recebido demandas da população e montamos um planejamento para atender locais que podem oferecer mais risco aos moradores. São investimentos importantes para melhorar o dia a dia, a qualidade de vida nos bairros”, explicou o presidente do Furban-VR, José Martins de Assis.

Quatro bairros estão recebendo obra de construção de muro de contenção. No Vale Verde, os trabalhos acontecem na Rua Nossa Senhora de Fátima, altura do nº 36, onde está sendo erguido estrutura em solo de cimento. O mesmo acontece no final da Rua Isaura Gomes da Silva, no Vila Brasília, onde as equipes também realizam construção de passeio e limpeza de escadaria.

Também estão sendo erguidos muros de contenção na Rua Nilo Peçanha, nº 25, Escadão da Conquista, bairro Eucaliptal, e na Viela Aristides Silva, nº 12-A, no bairro Belo Horizonte, onde também estão reconstruindo uma canaleta.

Contenção em sacaria

Também com o objetivo de prevenir transtornos, principalmente nos períodos chuvosos, também estão sendo feitas contenções em sacaria. Os trabalhos acontecem em área acima da Rua 28 de Maio, no bairro São Sebastião; na Estrada do Norte, no Retiro; e na Rua H, altura do nº 65, no bairro Nova Primavera.

As equipes realizam ainda construção de muro de arrimo na Rua Érica Berbert, nº 30, no Vila Rica/ Três Poços; além de reparo em erosão e limpeza de canaleta na Viela Atílio Braga, próximo ao nº 51, no bairro Vila Brasília.

Mais intervenções

A série de obras prevê outras intervenções a serem iniciadas até o mês que vem, como: construção de muro de contenção e vala de crista (instalada em topo de talude) na Rua Letícia Alves Soares, no bairro Candelária; e construção de passeio na Servidão Beco Esperança, no Vila Brasília; além de revitalização do Santa Cruz Malha Clube, na Avenida dos Ex-Combatentes, no Santa Cruz.

Ainda estão previstos: estabilização de talude na Rua Santa Luzia, no bairro Vila Americana; vedação com blocos de concreto e regularização de piso para escoamento pluvial na Rua Estados Unidos, Servidão Santa Luzia, no Vila Americana; reparo nas colunas de sustentação, construção de meio- fio e recomposição de pavimento na Rua Ayrton Senna da Silva, no São Geraldo; reparo no pavimento e construção do meio-fio na Rua 05, Viela 07, localizada no Núcleo Jardim Tancredo Neves, bairro Monte Castelo. Fotos: divulgação Secom/PMVR.