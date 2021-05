Policiais militares do Serviço Reservado (P2) entraram em contato com o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) pedindo reforço durante uma troca de tiros com suspeitos no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Após a troca de tiros, eles tentaram fugir, mas foram presos na Rua C. Com os suspeitos foram apreendidos: uma pistola calibre 380 (Taurus), um carregador de PT 380 e 12 munições do mesmo calibre; 12 munições intactas calibre 380, R$ 44 em dinheiro e 110 pinos de cocaína R$10.

Foram apreendidos também 38 pinos de cocaína R$20; 28 cigarro de maconha R$3, cinco pedaços de maconha de R$ 50, cinco pedaços de maconha R$30, 11 pedaços de maconha R$10; 23 Pedras de crack R$20, 18 vidros de cheirinho da loló, um rádio Motorola com três baterias e um celular Motorola.

Os dois suspeitos foram apresentados na Delegacia de Polícia, junto com a arma e as drogas.