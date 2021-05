Bandidos assaltam ônibus em Resende

Dois homens, sendo um armado como um revólver, assaltaram na noite de sexta-feira, um ônibus da Viação Resendense, no trecho da Via Dutra que passa pelo distrito de Bulhões, em Resende. Os bandidos entraram no coletivo e roubaram dinheiro, documentos e celulares de passageiros. Um homem foi visto correndo na direção da linha férrea do bairro Jardim das Acácias.

Policiais militares conseguiram apreender uma bolsa com parte do material roubado. A polícia devolveu o dinheiro e os documentos ao motorista e o caso foi registrado na delegacia.