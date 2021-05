Homem é baleado no pátio de empresa na Dutra, em Barra Mansa

Um homem de 45 anos, foi baleado na noite da sexta-feira (28), no pátio da empresa que trabalha, no km 284 da Dutra, em Barra Mansa.

A vítima, que de acordo com o que foi apurado inicialmente, seria motorista da empresa Valle Sul Mineração (Pedreira Pombal), estava no pátio da empresa quando sentiu uma pancada na cabeça e foi socorrida por colegas, sendo levada à Unidade de Pronto Atendimento no Centro de Barra Mansa e, de lá, foi levada à Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Ainda de acordo com as primeira informações, o segurança da guarita estaria manuseando sua arma de fogo, que disparou acidentalmente atingindo a vítima na nuca. O projétil atravessou o rosto e saiu pela bochecha. A vítima, no momento desta publicação, seguia internada porém estável, lúcida e orientada, com as funções cerebrais preservadas. Felipe Cury