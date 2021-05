Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na manhã desta sexta-feira, um homem, de 31 anos, com 26 kg de crack, no km 473, da BR-101 (Rio-Santos) em Angra dos Reis.

Os agentes disseram que o suspeito estava em um carro que saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro. Os tabletes estavam escondidos em compartimento interno do veículo.

O veículo foi parado durante fiscalização da PRF no combate ao crime organizado. Segundo os policiais, o motorista demonstrou bastante nervosismo durante a abordagem.

O condutor confessou à PRF que receberia uma quantia em dinheiro para fazer o transporte das drogas. No entanto, não disse o quanto receberia. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Federal, de Angra dos Reis.