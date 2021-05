Um homem foi detido na noite de sábado (29) após invadir uma lanchonete no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo as primeiras informações, ele alegou aos policiais que entrou no local para se esconder de criminosos que teriam atentado contra a sua vida. Com ele, os agentes encontraram uma réplica de pistola. No lado de fora do estabelecimento, os policiais encontraram seis munições deflagradas calibre 380.

O suspeito foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde foi ouvido e liberado. A réplica da arma ficou apreendida. (Foto: PM/Divulgação)