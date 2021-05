Motoqueiros fazem “pega” em ruas de Volta Redonda

Pelo menos 50 motociclistas participaram de um pega na madrugada deste domingo (30) pelas ruas e bairro de Volta Redonda. As informações são do Diário do Vale, que conseguiu contato com a Polícia Militar. Ninguém foi preso. A concentração começou na Avenida Salgado Filho, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. De lá, os condutores partiram para os bairros Vila Mury, Aterrado, Colina e 207, no São Lucas.

As motos – com escapamento adulterado – provocaram um enorme barulho durante a madrugada, assustando e despertando os moradores. Os motoqueiros se concentraram no Aero Clube, mas se dispersaram com a chegada da PM. A intenção do grupo, segundo policiais, foi dificultar a ação dos agentes.

Pilotando em alta velocidade pela contramão na Ponte Dom Waldyr Calheiros, que liga o Aterrado e Niterói, os infratores eram, em maioria, jovens. O fato foi registrado na Delegacia de Volta Redonda.

Motos apreendidas – A Guarda Municipal de Volta Redonda e a Polícia Militar conseguiram apreender duas motos que participaram do pega. O comandante da GM, João Batista dos Reis, disse que já tinha informações antecipada sobre o pega e vinha monitorando os participantes. Essa semana tem uma reunião agendada com o comando da Polícia Militar para montar um cerco aos organizadores de pegas.

– Há motos que vêm também de municípios vizinhos. Há falsos motoboys se infiltrando nessas desordens, atrapalhando quem quer trabalhar e anda direito. Já temos bastante coisa mapeada – disse Batista.