Tráfico de Barra do Piraí sofre prejuízo de mais de R$ 13 mil

A Polícia Militar de Barra do Piraí deu um prejuízo de R$ 13.460 ao tráfico de drogas na tarde de sábado (29). Os agentes apreenderam uma grande quantidade de cocaína na Rua dos Ipês, no bairro Vale do Ipiranga.

Segundo as autoridades, os proprietários da droga fugiram ao avistar a polícia. Foram apreendidos 1.171 pinos do entorpecente, sendo 439 pinos de R$ 20, 204 de R$ 10 e 528 de R$ 5. O material estava enterrado.

O material foi levado para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)