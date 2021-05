Volta Redonda: GM socorre cão atropelado em viaduto

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) ajudou a socorrer na tarde de sábado (29) um cão da raça Dálmata que havia sido atropelado na pista do Viaduto Heitor Leite Franco, que liga os bairros Colina e Aterrado.

Segundo a prefeitura, o veículo atropelador fugiu sem prestar socorro ao animal ferido. Ao comparecer ao local, os agentes da GM viram que o cão sangrava e estava com muitas dificuldades para andar. Foi necessário sinalizar a área do acidente na pista de rolamento e evitar novos acidentes. Uma senhora, segundo os agentes, ajudou a localizar uma clínica veterinária para o atendimento necessário.

De acordo com a guarda, um homem, identificado como Leonardo da Costa Vicente, acompanhou a ocorrência do início ao fim e se prontificou em assumir todos os custos do tratamento do cão com a clínica veterinária. E ainda afirmou que vai cuidar do animal até encontrar o dono.