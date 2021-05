O corpo de um homem encontrado na tarde de sábado (29) em uma fazenda do bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda, ainda não foi identificado, mas, segundo as primeiras informações, tudo indica de que se tratou de uma execução.

Ele foi encontrado morto na Fazenda Santa Tereza. Ao lado de seu corpo, a perícia da Polícia Civil recolheu 19 estojos de calibre 9 milímetros, dois projéteis do mesmo calibre, e quatro não deflagrados.

O homem, de estatura média, usava barba e era branco, segundo as primeiras informações. Após liberação da perícia, o cadáver foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços. A polícia investiga o homicídio.