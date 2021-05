O médico, citado pela prefeitura de Barra Mansa na sexta-feira passada por ter tomado as vacinas CoronaVac e Pfizer, explicou que seu estado de saúde precisava de mais defesas para o seu organismo, devido a sua condição de transplantado cardíaco, diabético e hipertenso. Ele também comprovou o seu estado de imunossuprimido (eficácia da vacina é inferior tomado pela população devido ao uso crônico de imunossupressores)

O médico foi submetido a um transplante de coração em 2016, e precisa tomar vários medicamentos. O médico garantiu que não houve má fé e fraude no caso. Ele enviou uma nota explicando a necessidade de doses de reforço para evitar a pandemia.

Veja a seguir a íntegra da nota

“Venho a público esclarecer que diferente do que vem sendo noticiado, as doses que tomei das vacinas Covid-19 foram devido a minha condição de transplantado cardíaco, diabético e hipertenso. Por isso, pelo meu comprovado estado de imunossuprimido, a eficácia da vacina é inferior à da população imunocompetente. A CoronaVac tem reportada eficácia em reduzir infecções de 50%. Em geral, para serem aprovadas, vacinas devem ter eficácia acima de 50%.”

“Com isso, fica claro que no meu caso a eficácia da CoronaVac está abaixo de 50%, visto que a resposta imunológica à vacina fica comprometida devido ao uso crônico de imunossupressores, me colocando em risco aumentado de morbidade e mortalidade em relação a outros grupos de risco para doença covid-19.”

“Ninguém recebe doses de vacinas por prazer, infelizmente minha situação é frágil e me coloca em estado de vulnerabilidade maior em relação a outros grupos de risco; a vacina que recebi inicialmente (CoronaVac) comprovadamente por estudos realizados pela china e divulgado no portal de notícias G1, no dia 11/04/2021, mostrou que a taxa de eficácia da CoronaVac ficou pouco acima de 50%, muito perto da proteção mínima para vacinas contra a Covid exigida pelos principais reguladores globais de medicamentos (https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/04/11/china-considera-misturar-vacinas-para-aumentar-eficacia.ghtml)”.

“George Fu Gao, diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da China, disse em fórum que algo precisava ser feito para abordar o baixo índice de proteção das vacinas chinesas, segundo o jornal chinês The Paper. George Fu Gao sugeriu que doses de reforço após as vacinações e combinar diferentes tipos de vacinas poderiam ajudar a resolver o problema de eficácia, de acordo com o jornal chinês Global Times. Países já concluíram que possui baixa eficácia, principalmente em pacientes imunocomprometidos como acontece na minha situação clínica. Por isso, como médico eu entendo a necessidade da dose de reforço em casos específicos como o meu, e, em momento algum omiti minha condição de transplantado, como pode ser visto abaixo”: