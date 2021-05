Motorista fica ferido em acidente na BR-393

O motorista de um carro, de 54 anos, ficou ferido em um acidente na tarde desta segunda-feira, no km 283 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Siena conduzido por ele cruzou irregularmente a pista e foi atingido por um Pagero que seguia normalmente. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital São João Batista. O condutor do Pagero foi atendido no local e recusou ser levado ao hospital.

Os veículos foram retirados da rodovia 20 minutos após o acidente. Durante esse período, o trânsito funcionou no sistema siga e pare, gerando lentidão. (Foto: PRF/Divulgação)