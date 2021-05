Estabelecimento na Vila Americana fazia ocupação indevida de calçada e os demais estavam sem alvará ou com documento vencido

Agentes da força-tarefa da prefeitura de Volta Redonda, que fiscaliza as medidas restritivas de combate à Covid-19, autuaram um bar no bairro Vila Americana por ocupação indevida de calçada. Outros três bares foram notificados por falta de alvará de funcionamento. Um deles estava com o documento vencido. As ações ocorreram na sexta-feira.

“O auto de infração de ocupação indevida do logradouro público, foi em um bar da Vila Americana, que já havia sido notificado e não fez a regularização”, disse a diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas da secretaria de Fazenda (SMF), Elisângela Almeida, que faz parte da força-tarefa.

De quinta a domingo, 53 estabelecimentos foram fiscalizados pela equipe da força-tarefa, estando nos bairros: Aterrado, São Luiz, São Cristóvão, Vila Brasília, Belmonte, Vila Santa Cecília, Jardim Amália, Morada da Colina, Vila Americana, Retiro, Jardim Tiradentes, São Geraldo/Colina, Retiro, Três Poços, Volta Grande, Ilha Parque, Vila Mury e Centro.

A força-tarefa conta com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O trabalho busca conscientizar comerciantes e clientes sobre a importância das medidas de proteção, como uso correto das máscaras e o distanciamento social, além da higienização das mãos.

Denúncias

Em caso de aglomeração de pessoas, festas clandestinas, os moradores devem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único), 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar. Fotos: Divulgação/Secom PMVR