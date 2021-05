Homem é preso como espingarda no bairro Roma

A Polícia Militar prendeu na tarde de domingo um homem, de 47 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na estrada que liga Volta Redonda a Getulândia, no bairro Roma, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram acionados por várias pessoas que estariam sendo ameaçado pelo homem com uma espingarda. Os agentes foram até o local e o homem com um rifle calibre 28, com duas cápsulas, uma dela deflagrada.

Os agentes disseram que ele apresentou sinais de embriaguez, mas, não aceitou a fazer o teste de alcoolemia (bafômetro).