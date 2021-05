Morre o sambista Dominguinhos do Estácio

O sambista Dominguinhos do Estácio, importante voz do Carnaval carioca, morreu no domingo (30), em Niterói, aos 79 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais do intérprete, que possui passagens pelas escolas de samba Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense, Estácio de Sá e, mais recentemente, Viradouro.

Cantor e compositor, Dominguinhos interpretou canções premiadas no Carnaval. Entre elas, “Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós!”, samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense em 1989, que recebeu nota 10 em todos os quesitos naquele ano.

Dominguinhos sofreu uma hemorragia cerebral na madrugada da terça-feira (11), e foi levado para um hospital em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.