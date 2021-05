Abastecimento da Rua Ghandi era feito com ajuda de caminhões pipas

O prefeito Antônio Francisco Neto visitou, na manhã desta segunda-feira, dia 31, as obras realizadas no Monte Castelo e que irão resolver um problema crônico de abastecimento de água na parte alta do bairro. A área mais afetada é principalmente a Rua Ghandi, com 113 famílias.

No local, foi instalada uma nova bomba, que ficará próximo ao campo de futebol. Além disso, foi feita a troca de um grande trecho da rede de abastecimento de água, que era de uma polegada e passou para duas polegadas.

Ainda essa semana, será feito um trabalho na rede existente na Rua Ghandi, para que a água bombeada permaneça na parte alta do bairro, onde acontecia o desabastecimento. Da mesma maneira, a via irá ganhar em breve um reservatório próprio. Para isso, a prefeitura está negociando com o governo do Estado a liberação de parte de um terreno para instalar a nova estrutura.

De acordo com o prefeito, a elevatória, que foi construída na Rua Gandhi vai beneficiar 113 famílias que moram no local.

“Essa é mais uma obra que estamos realizando na cidade dando continuidade aos trabalhos de melhoria na oferta e distribuição de água. Já fizemos uma obra na Vila Mury e em Siderópolis e agora estamos atendendo a um antigo pedido dos moradores do Monte Castelo, resolvendo esse problema que já dura mais de 15 anos”.

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), Paulo Cesar de Souza, o PC, destaca que desde o início do ano era preciso enviar carros pipas para atender a demanda de abastecimento da parte alta do Monte Castelo.

“Foi assim que encontramos a situação dos moradores do bairro quando assumimos o Saae, em janeiro desse ano. Dia sim e dia não, tínhamos que mandar carros pipas para ajudar no abastecimento dessas famílias que moram na Rua Ghandi. Agora, com a nova visão da administração do prefeito Neto, de fazer muito com pouco, estamos localizando os pontos críticos de abastecimento de água na cidade e resolvendo os problemas definitivamente”, disse PC.

O vereador Temponi também acompanhou a visita e destacou a importância do projeto. “Estamos acompanhando de perto para que esse problema possa de fato acabar”, disse.

Secom VR